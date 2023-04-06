وفاة السفير المغربي في عمان

البوابه - وافت المنية الدكتور سيدي محمد خالد الناصري سفير مملكة المغرب لدى الأردن عن عمر 78 عاما وفقا لصحيفة عمون نقلا عن مصادر في السفارة المغربية في عمان.

وشغل السفير الراحل مهام سفير المغرب لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 2018م كما شغل قيد حياته عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي في حزب التقدم والاشتراكية.

كما تقلد الراحل منصب وزير الاتصال في حكومة المغرب ما بين العام 2007 والعام 2012، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ما بين العام 2000 والعام 2006م

وحصل الناصري على دكتوراه في القانون العام في العام 1984 من جامعة باريس، كذا دبلوم الدراسات العليا في العام 1975 من كلية الحقوق بالرباط.

إضافة إلى شهادة في الدراسات العليا في العلوم السياسية في العام 1970، و إجازة في الحقوق سنة 1969 من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالدار البيضاء.



