وفاة "الشريف علي بن حسين" في العاصمة الأردنية

غيب الموت "الشريف علي بن حسين" في العاصمة الأردنية احد المطالبين باستعادة الحكم الملكي في العراق والذي يتعبر نفسه وريثا شرعيا للعرش .

ولد في بغداد عام 1956م. ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة. حصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

بقي الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. في عام 1991، وقال انه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي، وكان الغرض منها بالتحريض على الإطاحة بصدام حسين.

وشكل الشريف علي بن الحسين (1956 - )؛ الحركة الملكية الدستورية العراقية، والتي كانت تعارض نظام الرئيس الراحل صدام حسين من لندن وسعى من خلالها إلى إعادة نظام الحكم الملكي للعراق بعد إلغائه إثر حركة 14 تموز 1958، حيث قال أنه الوريث الشرعي لمنصب ملك العراق، على أساس علاقته مع الملك الأخير للعراق، الملك فيصل الثاني.

وكانت صفحة الشريف علي بن الحسين على الفيس بوك قد اعلنت في اكتوبر الماضي انه خضع لعملية جراحية في بغداد دامت لساعتين تكللت بالنجاح



