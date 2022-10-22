وفاة الصحفي الفلسطيني "محمود عباس"

غيب الموت الصحفي والاعلامي الفلسطيني محمود عباس الذي نعته نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونقيبها ناصر بكر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

واثار تشابه الاسماء "محمود عباس" بين الصحفي الراحل والرئيس الفلسطيني ، توترا وفضولا في الشارع الفلسطيني وهو ما دفع النشطاء للبحث قبل ان تظهر الشخصية التي رحلت على الرغم من ان صفتها الاعلامية سبقت الاسم .

من جهتها نعت شبكة معا الإعلامية المحلية الفلسطينية ، الإعلامي الدكتور محمود عوض عباس، الذي وافته المنية مساء يوم السبت، وقالت ان له مسيرة إعلامية وأكاديمية حافلة بالإنجازات.

واوضح موقع وكالة معا ان الدكتور محمود عباس شغل عدة مناصب أكاديمية في فلسطين إلى أن أصبح نائباً لرئيس جامعة القدس المفتوحة، واشارت الى انه قدم عدداً "هائلاً من الساعات الثقافية عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتي كان آخرها الساعة الثقافية التعليمية في راديو أجيال منذ عام 2000 وحتى عام 2022". وفق تقرير الوكالة الفلسطيية

كما اعلنت صفحة نابلس الحدث على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة "الدكتور القدير وصاحب الصوت الجميل محمود عباس مقدم برنامج "مسابقات اجيال " في اذاعة اجيال المحلية"

على صعيد متصل قالت بوابة اخبار اليوم الفلسطينية نقلا عن شبكة "أجيال" الإذاعية، التي كان يعمل بها، الاعلامي الراحل محمود عباس انه "فارس المسابقات الثقافية في فلسطين" وقالت "وافقته المنية مساء اليوم السبت، بعد مسيرة إعلامية وأكاديمية حافلة بالإنجازات" وقدمت التعازي لزوجته وبناته في عصيرة الشمالية محافظة نابلس في الضفة الغربية