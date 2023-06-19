وفاة الطيار الاردني علي الحراسيس بعد ساعات من تحطم مروحيته

اعلن الاعلامي الاردني رائد الحراسيس على صفحته على الفيس بوك وفاة الطيار الرائد علي أحمد الحراسيس بعد ساعات من تحطم المروحية التي اعلن عن سقوطها ظهر امس الاثنين

وقال رائد الحراسيس في منشوره :

لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار،

الكابتن الطيار الرائد علي أحمد الحراسيس في ذمة الله.

اللهم تقبّله مع الصدِّيقين والشهداء والصالحين.

وظهر الاثنين قالت مصادر اعلامية اردنية ان طائرة هيليكوبتر تحطمت في منطقة البقعة شمال العاصمة عمان واكدت تقارير اعلامية متطابقة نجاة اثنين من الطيارين كانا على متنها وهما بصحة جيدة فيما قالت مصادر رسمية ان اصابتهما متوسطة

واعلن مصدر عسكري اردني تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وتحدث المصدر عن إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.