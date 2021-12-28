وفاة المصارع "أندرتيكر" متأثرا بكورونا بعد تهكمه على اللقاح

توفي فريدريك سينيسترا المعرف بـ أندرتيكر The Undertaker بطل الكيك بوكسينج والمصارعة الحرة عن عمر ناهز 41 عاما، متاثرا باصابته بفايروس كورونا الذي اصيب به بعد رفضه اخذ اللقاح واستخفافه بالفايروس، وبعد اصابته رفض المكوث في المشفى وخرج على مسؤوليته الشخصية

أندرتيكر خرج على مسؤوليته الشخصية

ونقل الملاكم أندرتيكر إلى المستشفى في أواخر نوفمبر الماضي، بعد أن أجبره مدربه على طلب المساعدة الطبية، ونشر صورا لنفسه مستلقيا على السرير في جناح العناية المركزة، وفي أنفه أنبوب أكسجين.

ورغم سوء حالته الصحية الا انه اصر على الخروج من المشفى في بلجيكا، حيث أخبر الملاكم متابعيه أنه سيكمل العلاج في المنزل.

ونشر أندرتيكر مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، وشجب القيود الحكومية لاحتواء فيروس كورونا، وقال إن "الفيروس الصغير'' لم يمنعه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده بالمستشفى.

فريدريك سينيسترا " اندر تيكر"

رفض العلاج

ومنذ اصابته في نهاية نوفمبر الماضي بكوفيد 19، رفض أندرتيكر الذهاب للمستشفيات إلى أن أجبره مدربه الخاص بالذهاب للمستشفى، وبمجرد أن كشف عليه الأطباء المختصة قرروا وضعه في العناية المركزة لانخفاض الأوكسجين بجسمه، وحتى يوم 13 ديسمبر من الشهر الجاري كان فريدريك" أندرتيكر"، يشارك جمهوره عن تفاصيل حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه اختفى فجأة، حتى تم الإعلان عن خبر وفاته أمس الإثنين في العناية المركزة بسبب مضاعفات كورونا.

من هو فريدريك سينيسترا " اندر تيكر"؟

ولد فريدريك سينيسترا يوم 13 يناير 1981، و اشتهر فريدريك سينيسترا بلقب "اندر تيكر الملاكمة"، وعرف فريدريك سينيسترا، أيضًا بلقب "أقوى رجل فى بلجيكا"، وفريدريك سينيسترا هو بطل العالم في لعبة الكيك بوكسينج 3 مرات، وعرف "أندر تيكر الملاكمة" بمعارضته الشديدة لتلقى لقاحات كورونا.