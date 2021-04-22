وفاة النائب العراقي البارز عدنان الاسدي بالكورونا

الأسدي، ثالث برلماني عراقي يتوفى جراء كورونا.

توفي رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي عدنان الأسدي، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفارق رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون بالبرلمان، الحياة في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد، بعد تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وائتلاف دولة القانون (شيعي) يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتشغل كتلته 26 مقعداً من أصل 329.

والأسدي، ثالث برلماني عراقي يتوفى جراء كورونا، إذ توفى النائب عن تحالف "الفتح" حسن الزهيري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما توفت النائبة غيداء كمبش عن كتلة تحالف "القوى العراقية" في يوليو/ تموز الماضي.

ومساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق مليونا و1854 إصابة، بينها 15 ألفا و98 وفاة، و877 ألفاً و309 حالات شفاء.

ويفرض العراق، منذ فبراير/شباط الماضي، إجراءات جديدة لاحتواء تصاعد إصابات كورونا من بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.