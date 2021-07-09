وفاة جيهان أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

توفيت صباح اليوم الجمعة، السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن 88 سنة، بعد صراع قصير مع المرض.

وتعرضت جيهان السادات لأزمة صحية ذهبت على إثرها فى رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت لاستكمال علاجها فى أحد المراكز الطبية الكبري بمصر.



وتعد جيهان السادات أول سيدة أولى بعد قيام النظام الجمهوري في مصر، واشتهرت بأنشطتها الخيرية والاجتماعية في فترة رئاسة الراحل محمد أنور السادات.

وولدت جيهان صفوت رؤوف في 29 أغسطس 1933، بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل أستاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية.



وبدورها، نعت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الجمعة، وأشادت بدورها في فترة حرب أكتوبر 1973.

وقال بيان رئاسي “تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة”.

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.