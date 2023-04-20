وفاة داعية اسلامي تحت التعذيب في سجون حماس

اقرت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة اليوم الخميس بوفاة موقوف داخل احد مراكز الشرطة برفح، وقد اتضح ان الضحية هو الشيخ الداعية محمد الصوفي 43 عاماً من رفح

وقال الناطق باسم الداخلية اياد البزم ان المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وبرر البزم الوفاة بانها نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا، وقد تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، هل يعقل في هذا الشهر الكريم أن نصل إلى هذا الجنون ، إلى أي دين تنتمون واي إله تعبدون ، كفى ارحموا الناس ، الم تكتفوا ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/pzIANqwnBv — Mamoon H. Rasheed (@MamoonHRasheed1) April 20, 2023

وقالت مصادر ان حركة حماس تحتجز بظروف قاسية اكثر من مئة معتقل سياسي غالبيتهم عملو في الاجهزة الامنية للسلطة الوطنية الفلسطينية قبيل انقلاب الحركة وسيطرتها بالعنف على غزة