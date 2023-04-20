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وفاة داعية اسلامي تحت التعذيب في سجون حماس

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 03:14
برر البزم الوفاة بانها نتيجة تدهور حالته الصحية
برر البزم الوفاة بانها نتيجة تدهور حالته الصحية

اقرت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة اليوم الخميس بوفاة موقوف داخل احد مراكز الشرطة برفح، وقد اتضح ان الضحية هو الشيخ الداعية محمد الصوفي 43 عاماً من رفح 

وقال الناطق باسم الداخلية اياد البزم ان المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وبرر البزم الوفاة بانها نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا، وقد تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 

 

 

وقالت مصادر ان حركة حماس تحتجز بظروف قاسية اكثر من مئة معتقل سياسي غالبيتهم عملو في الاجهزة الامنية للسلطة الوطنية الفلسطينية قبيل انقلاب الحركة وسيطرتها بالعنف على غزة 


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