وفاة دبلوماسي سعودي في مصر اثناء القائه كلمة على الهواء

توفي الدبلوماسي السعودي السفير محمد القحطاني، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، بدار حرس الحدود في العاصمة المصرية وفيما كان الدبلوماسي الراحل يقف على منصة الخطاب، ويتحدث الى ادارة المؤتمر ، ويخاطب الجمهور حيث امتدح القيادات العربية في مصر والخليج ، مثنيا على عملهم في حفظ الامن والامان سقط مغشيا عليه حيث كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر، وعلى الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.