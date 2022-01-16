وفاة رئيس مالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا

توفي الأحد، الرئيس السابق لدولة مالي إبراهيم بوبكر كيت عن عمر (77 عاما)، وفق مصادر عائلية.

وكان الرئيس السابق كيتا قد حكم مالي بين 2013 و2020، وتوفي في منزله في باماكو، بحسب معلومات أدلت بها عائلته.

وقال أحد أفراد العائلة: ”إن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، توفي هذا الصباح عند الساعة 09:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) في منزله“.

وانتُخب كيتا رئيسًا لمالي في أيلول/سبتمبر 2013، واستمر في السلطة حتى أطاح به عسكريون في آب/أغسطس 2020.

وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).

وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.

وحينها أعلن أن الرئيس المالي قد استقال وتنحى عن السلطة.فيما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.