توفي اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، مدير جهاز الأمن العام الأسبق، المهندس عبد الهادي المجالي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد مصدر مقرب من عائلة المجالي إصابة المسؤول الأردني الكبير السابق بالوباء.

وأضاف المصدر أن شقيقي المجالي، رئيس الوزراء الأسبق، عبد السلام، وعبد الحي، كذلك أصيبا بالفيروس، مؤكدا أن حالتهما العامة جيدة، ويتبعان العزل المنزلي.

وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بكورونا

والراحل عبد الهادي المجالي من مواليد عام 1934 في محافظة الكرك، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957.

تقلد عدة مناصب مهمة، منها سفيرا للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومديرا للأمن العام، ووزيرا للإشغال العامة والإسكان، ورئيسا لمجلس النواب الأردني. (رؤيا)