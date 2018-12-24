وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

هاشمي شاهرودي

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن وفاة رئيس مجمع مصلحة النظام هاشمي شاهرودي، عقب نقله للعناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

ونفى مدير مكتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، في وقت سابق، نبأ وفاة هاشمي شاهرودي بعد إعلانه من قبل وكالات أنباء رسمية، فيما أعلن مدير مشفى "خاتم الأنبياء"، حيث يخضع شاهرودي للعلاج، أن الأخير دخل في غيبوبة.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية، بأن هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، كان يعاني من مرض في جسده، وأن الأطباء أعلنوا عن تدهور صحته، ما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة، حيث توفي بعد ذلك.

وعين المرشد الأعلى علي خامنئي شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام في أغسطس العام الماضي بعد وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويشغل شاهرودي كذلك منصب رئيس اللجنة العليا لحل النزاعات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث بتعيين من المرشد منذ عام 2011. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران وعضو مجلس صيانة الدستور.