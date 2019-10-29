وفاة راكب بعدما أجبره مسؤول مصري على القفز من قطار لعدم دفعه الأجرة

قررت النيابة العامة المصرية، الاثنين، حبس رئيس أحد القطارات لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق في واقعة مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من القطار أثناء سيره، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن النيابة العامة بطنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) "قررت الحبس 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات، وسماع أقوال شهود عيان".

وكان بيان من الهيئة القومية لسكك حديد مصر نشر، الاثنين، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قال "إنه أثناء مسير قطار 934 مكيّف الإسكندرية-الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدية القطار (..) قاما بالنزول منه أثناء مسيره".



أسفل العجلات

وأضاف البيان: "أدى ذلك إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته، وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام"، موضحا أن "الراكبين من الباعة الجائلين".

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على "رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وعرضه على النيابة (..) واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفري (عامل خزائن الأمتعة) القطار لحين انتهاء التحقيق معهما".

وانتشرت الاثنين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو لركّاب القطار نفسه، يروون ما حدث، ولكن بوقائع مختلفة.

حادثة مأساوية في مصر..موظف يتجرد من إنسانيته قطار (الإسكندرية-اسوان) يجبر طفلين على القفز من القطار أثناء مسيره لعدم امتلاكهم ثمن تذكرة للركوب ما أسفر عن مقتل أحد الطفلين تحت عجلات القطار#مصر_بتغرق pic.twitter.com/7DkZzbDzmA — الأردنية نت (@alurdunyya) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

رميا نفسيهما

وقال أحدهم، وقد بدا غاضبا للغاية، "إن كمساري (رئيس القطار) فتح الباب لاثنين (ليس معهم) فلوس، وجعلهما يرميان نفسيهما من القطار وهو يسير".

وأضاف: "بسبب 70 جنيها (4,3 دولار) فتح لهما الباب (..) وركاب القطار كلهم شهود على ذلك".

وجاء في بيان الهيئة أن وزير النقل كامل الوزير أكّد "أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة".