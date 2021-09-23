إيران: وفاة غامضة لسجين شهد "تعذيب" المصارع نويد أفكاري قبل إعدامه

قال موقع ايراني معارض ان سجينا شهد "تعذيب" المصارع نويد أفكاري قبل إعدامه العام الماضي على يد سلطات طهران، توفي الثلاثاء، في ظروف غامضة داخل زنزانة انفرادية جرى نقله اليها مؤخرا.

وقال موقع قناة "إيران إنترناشيونال" ان شاهين ناصري توفي في سجن طهران الكبير، مشيرا الى انه "احد الشهود على تعذيب السجين السياسي نويد أفكاري الذي تم إعدامه العام الماضي".

واضاف الموقع ان مصادر مقربة من أسرة ناصري، نقلت عن عدة أشخاص داخل السجن، نبأ وفاة هذا السجين، لكن أسرة ناصري لم تتلق ردا من مسؤولي السجن بهذا الخصوص.

وتابعت المصادر ان أحد السجناء بعث بملف صوتي من داخل السجن أكد خلاله أنه تلقى الثلاثاء نبأ وفاة شاهين ناصري في السجن.

وقالت إن ناصري تم نقله إلى مكان مجهول في ذكرى إعدام نويد أفكاري، وتبين الثلاثاء أنه سبق وتم نقله إلى "زنزانة انفرادية" لحرمانه من المكالمات الهاتفية والزيارات.

كما قال شقيق شاهين ناصري لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن أصدقاء هذا السجين نقلوا إلى أسرته خبر مقتله في "الزنزانة الانفرادية"، ولم يجر حتى الآن أي مسؤول اتصالا هاتفيا مع أسرة ناصري.

نويد أفكاري دفن على عجل بعد اعدامه

وأكد احد السجناء أن احتمال انتحار شاهين ناصري مستبعد "بشدة"، حيث انه "لم يكن مكتئبا بل كان متزوجا ولديه أطفال وكان متفائلا بمستقبله".

ولفت هذا السجين كذلك الى ان ناصري لم يكن يعاني من أي مرض خاص أو مزمن.

وكان شاهين ناصري قد بعث في تاريخ 31 أكتوبر 2019 رسالة رسمية ومسجلة من السجن شهد خلالها بأنه كان شاهدا بنفسه على تعذيب المصارع نويد أفكاري في مركز تحقيق شيراز جنوبي إيران. حسب ما أفادت قناة "إيران إنترناشيونال".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق ملفا صوتيا لشاهين ناصري، حيث أعلن خلاله أنه تعرض للتهديد من قبل المحقق بسبب شهادته حول تعذيب نويد أفكاري.

وقال ناصري في هذا الملف الصوتي، إن محقق القضية، الذي كان غاضبًا من "تدخل" ناصري في "القضية الأمنية" لنويد أفكاري، قال له: "سأفعل بك شيئا أجعلك تذوب".

وأعدمت إيران المصارع الشاب، نويد أفكاري، بعد إدانته بتهمة القتل، بحسب وسائل إعلام رسمية، على الرغم من النداءات الدولية الداعية إلى وقف إعدامه.

وحكم على أفكاري، 27 عاما بالإعدام لقتله حارس أمن خلال موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018.

ونددت منظمات حقوق الإنسان بالأحكام الصادرة بحق أفكاري وشقيقيه.