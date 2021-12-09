وفاة عضو بحركة النهضة التونسية في حريق مقرها المركزي

أعلنت حركة "النهضة" التونسية الخميس، وفاة أحد أعضائها وإصابة عدد اخر في حريق مقرها المركزي في العاصمة تونس، فيما تحدث تقرير قيام شخص بتفجير نفسه اعتمادا على مادة ضعيفة الانفجار، ما تسبب في اندلاع الحريق.

وقالت حركة النهضة في بيان إن حريقا اندلع ظهر الخميس بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير، لم تتضح أسبابه، و"نجم عنه بحسب بعض الشهود العيان وفاة أحد مناضلي الحركة".

وأضافت أن "الحريق أدى أيضا إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".

وأظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من بناية الحركة التي نشبت فيها النيران.

وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان لإنقاذ المتواجدين داخل مبنى الحركة.

وقال القيادي في الحركة نور الدين البحيري، إن "نائب رئيس الحركة علي العريض تعرض للإصابة، بعد قفزه من الطابق الثاني هروبا من الحريق، ليتم نقله إلى إحدى المصحات".

وأضاف: "كما أدى الحريق أيضا إلى إصابة رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني"، مبينًا أن " الوضع الصحي للعريض والهاروني مستقر".

وحول أسباب اندلاع الحريق قال البحيري: "لا علم لنا إن كان الحريق مفتعلا ام لا".

وأشار إلى أن "الحريق نشب في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي وتصاعد الدخّان إلى الطوابق العليا".

ونقلت قناة "الحرة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحريق نجم عن تفجير شخص نفسه اعتمادا على مادة ضعيفة الانفجار .

واضافت ان الرجل البالغ من العمر 34 عاما، حاول اقتحام المقر مطالبا بلقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعندما صدته قوات الحراسة في المبنى، اقتحم مكتب الاستقبال وأشعل نفسه لتنفجر بعض المواد التي كان يحملها.

وشهد محيط مقر الحركة، تطويقا أمنيا كما لا تزال عمليات إجلاء العاملين به متواصلة، فيما لم يصدر حتى ساعة نشر الخبر أي تعقيب من السلطات حول أسباب الحريق والخسائر الناجمة عنه.