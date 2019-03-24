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وفاة عميل الموساد رافي ايتان الذي اعتقل أدولف أيخمان

وفاة عميل الموساد رافي ايتان الذي اعتقل أدولف أيخمان
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