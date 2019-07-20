وفاة فتاة مغربية خلال احتفالات فوز الجزائر بأمم افريقيا

أفادت وسائل إعلام مغربية السبت بأن شابة في الـ24 من عمرها توفيت بالمستشفى الجهوي بالعيون، إثر أحداث تخريب بالمنطقة تزامنا مع الاحتفال بفوز الجزائر بكأس إفريقيا لكرة القدم.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، إلى أن ولاية جهة العيون الساقية الحمراء أصدرت بيانا، قالت فيه: "إن مجموعة من الأشخاص، مدفوعين من طرف جهات معادية، قامت مباشرة بعد تتويج المنتخب الجزائري، باستغلال أجواء الاحتفالات العفوية لعموم المواطنين من أجل تنفيذ أعمال تخريبية ونهب الممتلكات".

وأضافت "أن قوات الأمن اضطرت للتدخل من أجل حماية الممتلكات الخاصة والعامة"، مشيرة إلى أن المواجهات استمرت إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت.

وبينت الولاية أن هذه الأحداث، خلفت أعمالا تخريبية في الشارع الرئيس لمدينة العيون، شملت وكالة بنكية تم إضرام النار فيها، بالإضافة إلى تسجيل إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة 4 منهم حالتهم خطيرة.