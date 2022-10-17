وفاة مدرب كرة قدم سوري بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه

اعلن في دمشق عن وفاة مدرب حراس فريق معضمية الشام المحلي "خالد الشيخ" بجلطة قلبية أثناء مباراة جمعت فريقه مع نادي جرمانا على ملعب عرطوز في دوري الدرجة الاولى

وقالت مصادر سورية ان الكابتن خالد الشيخ اصيب بـ جلطة قاتلة أودت بحياته أثناء إعلان الحكم وديع الحسن عن ركلة جزاء لمصلحة فريق جرمانا المنافس بالدقيقة 30 من عمر المباراة

وشوهد المدرب قبل وفاته يصرخ على حارسه للوقوف بشكل سليم قبل تنفيذ الركلة وقبلها اعترض على احتساب الركلة، وأثناء تنفيذها كانت الجلطة التي لم تمهله فقضى نحبه على أرض الملعب قبل ان يرى نتيجة الركلة

وتشير المصادر ان الاعبين استكملو مباراتهم حيث تعادل فريق معضمية الشام مع منافسه جرمانا بعد ان كان متقدما بثلاثية نظيفه

وقال مساعد مدرب فريق “معضمية الشام” لكرة القدم “محمد راجح نتوف: «طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء عند تعرض الشيخ للأزمة القلبية ريثما ينقل للمستشفى على الأقل لكنه أوقف اللعب لعشر ثوان قبل استكماله وكأن شيئا لم يكن».

يشار الى ان المدرب الراحل كان صباح يوم وفاته يتلقى التهاني بعد انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس المحلي لمدينة معضمية الشام