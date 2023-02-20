وفاة مرافق رئيس فلسطين الراحل ياسر عرفات

توفي اليوم الاثنين اللواء يوسف أبو مغصيب المعروف فلسطينيا بـ (يوسف الشبل) وفق المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وعمل الشبل مرافقا مع قيادات فلسطينية أبزرهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخليل الوزير أبو جهاد.

أبو مغصيب "الشبل" برفقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، عبر تغريدة على منصة تويتر: "الأخ المناضل يوسف أبو مغصيب (يوسف الشبل) في ذمة الله بعد مسيرة عطاء وتضحية طويلة عمل مرافقا مع القادة الشهداء (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) أبو عمار و(خليل الوزير) أبو جهاد

مشيرا عبر تغريدته وبوفاة الشبل فأنهم يودعون بطلا من أبطال الفتح الثوريين