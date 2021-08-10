وفاة مصري بعد تلقيه نبأ وفاة ابنيه في حادث سير

قضى معلم مصري في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط جنوب مصر، فور تلقيه نبأ مصرع ابنيه في حادث سير مروع ادى الى تفحم جثتيهما

وعاش اهالي المنطقة حزنا كبيرا فور سماع نبأ وفاة الابنين وزاد الحزن بعد الاعلان عن وفاة والدهما المدرس في المرحلة الثانوية ناجح كامل 65 سنة متأثرا بإصابته بأزمة قلبية

"مات من هول الصدمة".. وفاة الموجه بالتربية والتعليم ناجح كامل بأزمة قبلية حزنًا على مصرع ولديه إستيفن وديفيد في حادث مروع أودى بحياة 4 شباب بمركز #القوصية في #أسيوط pic.twitter.com/dSKkb76S7r — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 9, 2021

ووفق مغردون فقد سقط المعلم جثة هامدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وبالاستماع لأقوال الشهود، تبين أن المعلم سقط مغشيا عليه عقب سماع نبأ وفاة ابنيه في حادث تصادم سيارة وتفحمها أمام مدخل قرية بني رافع.

وتوفي الولدان في حادث سيارة كانت تقل 4 شباب عقب تصادم سيارة نقل بها، و حاول الأهالي إطفاءها دون جدوى وفي النهاية تمت السيطرة على النيران لكن تبين وفاة جميع ركابها وهم الشقيقان استيفن ناجح، وديفيد ناجح، ورامز مجدي صادق، ومصطفى حسين خليف وجميعهم من مركز القوصية.