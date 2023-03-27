وفاة مصري رعبا اثناء تقطيعه لجسد عشيقته

فارق مواطن مصري الحياة رعبا وخوفا اثناء تقطيعه لجسد عشيقته التي اجهز عليها قبيل سحور اليوم الرابع من شهر رمضان في جريمة جديدة يهتز لها الشارع المصري

وقالت تقارير مصرية ان الجاني فارق الحياة نتيجة نوبة قلبية حادة أثناء قيامه بتقطيع جثتها لإخفاء الجريمة، أصيب بأزمة قلبية من هول الواقعة وتوفي في الحال.

وحسب الاجهزة الامنية المصرية فانه تم العثور على جثتين لرجل وسيدة في إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج بالقاهرة، فجر الأحد الماضي واثبتت التحريات ان علاقة غرامية غير شرعية تربط القتيلة والمتوفي وقد ونشب بينهما خلاف قام على إثره بقتلها، بانتظار صدور القرار النهائي في القضية