وفاة مصور سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني (فيديو)

البوابه - لقي المصور أحمد علي العامل في قناة NRT الكردية مصرعه إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون في محافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقالت أكدت وكالة شفق نيوز نقلا عن مصدر أمني محلي ان الحادث وقع صباح اليوم حيث سقط رجل أربعيني من أعلى الجبل وتوفي على الفور، لافتا إلى أن الشخص كان متواجدا في المنطقة من أجل تصوير برنامج تلفزيوني.

ويعتبر بيرة مكرون من الجبال الصعبة والوعرة ويبلغ ارتفاعه 2611 م في في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية العراقية.

وتوجد في الجبال عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، كما يوجد فيه منتجع سياحي.