وفاة مضر بدران مخزن اسرار المملكة الاردنية

توفي في العاصمة الاردنية رئيس الوزراء الاسبق مضر بدران عن عمر ناهز الـ 90 عاما تسلم خلال حياته مناصب مهمة في الدولة منها رئيس دائرة المخابرات العامة ووزيرا للدفاع والخارجية ورئيسا للحكومة لاربع مرات كما تسلم عدد من الحقائب الوزارية خلال مرحلة عمله السياسي ثم ورئيسا للديوان الملكي الاردني ومستشارا للامن القومي

وشهدت المملكة والمحيط العربي والاقليمي خلال تواجدة تغيرات وتحولات مهمة منها انقلابات سياسية وحركات تمرد هددت امن المملكة وكان الراحل مخزن ثمين للمعلومات الامنية والسياسية كونة طرفا رئيسيا في الاتصالات التي كان الاردن يجريها مع الدول المحيطة التي مرت في حالات حرب وانقلابات وقد اصدر مذكراته تحت عنوان القرار كشف فيها عن جانب من تلك الاسرار