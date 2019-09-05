وفاة مفاجئة لنجل الرئيس مرسي بأزمة قلبية

توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، على إثر أزمة قلبية مفاجئة، الأربعاء.

وأكد مصدر من داخل عائلة مرسي لـ"عربي21" وفاة عبد الله، أصغر أبناء الرئيس الراحل الذي توفي في السابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، داخل قاعة المحكمة.

وبحسب مصادر، فإن عبد الله مرسي، توفي في مستشفى الواحة، بحدائق الأهرام، في القاهرة.

وكان آخر منشور لعبد الله مرسي، في الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، في صفحته عبر "فيسبوك"، نقل فيه كلمة سابقة لوالده، قال فيها: ""إنني قد رفضت ولا زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء".