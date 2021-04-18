وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في حادث قطار طوخ

القطار كان يسير بسرعة كبيرة (نحو 120 كلم/الساعة) بينما منطقة سندهور وطوخ هي مناطق إصلاحات وكان من المفترض أن يسير القطار فيها بسرعة لا تتجاوز الـ30 كلم/الساعة.

كشفت مصادر مصرية قضائية عن وفاة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر الأحد.

وذكرت المصادر لصحيفة "الشروق" المصرية أن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط، وكان أحد مستقلي القطار وتوفي جراء انقلاب عرباته. وهو والد لمستشارين بالهيئة، هما محمد في فرع بورسعيد أول، ومريم في فرع دمياط أول.

وأفادت تقارير مصرية بأن رئيس هيئة السكة الحديد في مصر، أشرف رسلان، استقال من منصبه اليوم الأحد

وقالت صحيفة ”الشروق“ المصرية، إن رسلان تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل، أثناء زيارته لموقع قطار (القاهرة – المنصورة).

ذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية للحادث للصحيفة أن السرعة الكبيرة للقطار وراء وقوع الحادث خاصة أن تلك المنطقة هي منطقة إصلاحات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الشروق" أن القطار كان يسير بسرعة كبيرة (نحو 120 كلم/الساعة) بينما منطقة سندهور وطوخ هي مناطق إصلاحات وكان من المفترض أن يسير القطار فيها بسرعة لا تتجاوز الـ30 كلم/الساعة.

وأضافت المصادر أن ناظر محطة شبرا لم يقدم أمراً رسمياً لسائق قطار المنصورة ومساعده بالتهدئة في تلك المنطقة، مما جعله يسير على سرعة 120 كلم/بالساعة مما تسبب في انقلاع القضبان من مكانها وانحدار القطار من مكانه وانقلاب عرباته وسقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت المصادر أن سبب سماع الركاب لصوت انفجار قبل الحادث هو نزول القطار من القضبان بالسرعة مما تسبب في هذا الصوت الضخم، نافيةً ما تردد عن وقوع انفجار مدبر تسبب في الحادث.