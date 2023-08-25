وفاة ناشر صحيفة السفير اللبنانية الصحفي طلال سلمان

غيب الموت اليوم الجمعة الاعلامي والصحفي اللبناني البارز طلال سلمان عن عمر ناهز الـ 85 عاما وهو أحد أعمدة الصحافة اللبنانية والعالمية



من هو طلال سلمان؟

من مواليد سلمان في بلدة شمسطار (غربي مدينة بعلبك في البقاع اللبناني) عام 1938

والده إبراهيم أسعد سلمان. ووالدته فهدة الأتات.

تزوّج عام 1967 من عفاف محمود الأسعد، من بلدة الزرارية في جنوب لبنان، ولهما: هنادي (مديرة تحرير في جريدة “السفير”) وربيعة (المشرفة العامة على أرشيف “السفير”)، وأحمد (المدير العام المساعد) وعلي (مهندس صوت).

شكل طلال سلمان منذ عقود مرجعية إعلامية في الشؤون العربية واللبنانية تحظى بالتقدير، والتأثير في الرأي العام.

وتتميّز شخصيته كإعلامي بمزيج من رهافة الوجدان السياسي والصلابة في الموقف

في 14 تموز 1984 نجا من محاولة اغتيال أمام منزله فجراً تركت ندوباً في وجهه وصدره.

كانت صحيفته الوحيدة التي لم تنقطع عن النشر على الرغم من الحرب الاهلية الطاحنة بالاضافة الى الحروب مع اسرائيل

#طلال_سلمان #صوت_الذين_لاصوت_لهم

صمت. الله يرحمه . pic.twitter.com/TKRfn007Cm — HHammoud 🇵🇸🇱🇧🇸🇾 (@HassanHammoud18) August 25, 2023

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