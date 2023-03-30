وفاة ١١ عاملة زراعية في حادث سير مفجع بالمغرب

البوابه - أسفرت حادث سير مروع عن وفاة 11 عاملة زراعية (فلاحات) تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 سنة، في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، جراء اصطدام سيارة من الحجم الكبير بجذع شجرة، إثر انفجار أحد إطاراتها، مما تسبب في فقدان السائق للسيطرة عليها وذلك في الأيام الأولى من شهر رمضان.

وكشفت مصادر لموقع هسبريس المحلي نقل 23 من أصل 35 عاملة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، حيث سجلت معظم الإصابات الخطيرة على مستوى الرأس، فيما سجلت الإصابات الخفيفة في صفوف النسوة اللواتي فضلن الجلوس عن الوقوف خلال الرحلة الذهاب من الضيعة إلى وجهتهن حيث عملهن في المزارع والبساتين.

ويتكرر في المغرب حوادث سير مميتة أودت بأرواح عشرات العمال والعاملات في الفلاحة، لاسيما في السنوات الأخيرة، بسبب ظروف نقلهم التي تنعدم فيها شروط السلامة العامة، الأمر الذي دفع فيدرالية رابطة حقوق النساء، من خلال بيان نشرته في سبتمبر الماضي، بمطالبة الحكومة في المغرب والسلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف نزيف أرواح في صفوف العمال في مجال الفلاحة على الطرقات.

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