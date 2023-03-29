32 قتيلا ومصابا اثر حادث سير مروع في المغرب

أفاد مصدر محلي بمقتل خمسة اشخاص واصابة 27 اخرين الاربعاء، اثر اصطدام حافلة ركاب بشجرة في منطقة ريفية بمحافظة الخميسات قرب العاصمة المغربية الرباط.

ووقع الحادث بعد فقدان سائق الحافلة السيطرة عليها بحسب المصدر الذي اشار الى ان 12 من الجرحى يعانون اصابات بليغة.



وجرى نقل خمسة من الجرحى إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، وفقا للمصدر الذي قال انه تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

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ويشهد المغرب حوادث متكررة لحافلات الركاب التي تعد اساسية لذوي الدخل المحدود.

مصرع خمسة أشخاص في حادثة سير بإقليم #الخميساتhttps://t.co/AklR0ltJQW — MEDI1TV (@Medi1TV) March 29, 2023

وتشير ارقام رسمية الى مقتل اكثر من 3200 شخص جراء حوادث السير في المغرب خلال العام الماضي.

وتسعى السلطات الى خفض حوادث السير الى النصف بحلول 2026، وذلك في اطار استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية".