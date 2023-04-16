وفاة 16 شخصا في حريق في دبي

البوابه - توفي 16 شخصا وجرح 9 آخرون اثر حريق اندلع السبت في مبنى سكني يقع بمنطقة شعبية بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

ونشب الحريق في الطابق رقم 4 من مبنى بمنطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش ويتواجد عدد كبير من العماله.

أظهرت التحقيقات المبدئية وفقا لبيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة.

ولم يتطرق البيان ولم يكشف عن جنسيات الضحايا في قضوا في الحريق، إلا أن التحقيق جار للوقوف على كامل ملابسات الحادث.

وسبق أن أعلنت سلطات دبي وفي يناير 2017، اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة وذلك للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد شديدة الاشتعال.

وتكثر الحرائق وتتكرر في المقام الأول إلى خلفية نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة دبي التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير فترة الصيف.



