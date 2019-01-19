وفاة 3 مهاجرين وإنقاذ 3 إثر غرق زورق قبالة سواحل ليبيا

السلطات الإيطالية أكدت فقدان مهاجرين كانوا على متن الزورق الغارق

أعلنت البحرية الإيطالية، مصرع 3 مهاجرين وإنقاذ 3 آخرين، إثر غرق زورق يقل نحو 20 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلًا عن مصادر في البحرية الإيطالية، أن زورقًا يقل مهاجرين غير نظاميين غرق الجمعة قبالة العاصمة الليبية طرابلس.



وأشارت المصادر أن طائرة تابعة للبحرية الإيطالية رصدت الزورق وهو على وشك الغرق وألقت بزورقين مطاطيين قرب المهاجرين بهدف إنقاذهم.



وذكرت أن الطائرة أبلغت أقرب سفينة عسكرية إيطالية من المنطقة بالحادث من أجل التدخل لإنقاذ المهاجرين.



ووفقًا للمصادر، فإن مروحية أقلعت من السفينة الإيطالية وتوجهت نحو مكان الحادث، حيث تمكنت من إنقاذ 3 مهاجرين وانتشال جثث 3 آخرين.



وأكدت فقدان بقية المهاجرين الذين كانوا على متن الزورق الغارق، مشيرة أن خفر السواحل الليبي بدأ عملية للبحث عنهم.

ولفتت المصادر إلى أن سفينة تجارية تحمل علم ليبيا تجري عملية بحث عن المهاجرين المفقودين في المنطقة.



من جهة أخرى، قالت السلطات الإيطالية إن 68 مهاجرًا غير نظامي من باكستان ومصر وصلوا صباح الجمعة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

الأناضول