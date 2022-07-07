وفاة 4 أشخاص غرقا ببركة زراعية في الأردن

أعلن مسؤول محلي أردني أن أربعة أشخاص ثلاثة منهم أطفال وجميعهم من عائلة واحدة، توفوا إثر غرقهم مساء الخميس، في بركة زراعية في منطقة الأزرق شمال شرقي المملكة.

ونقل موقع "عمون" عن مدير قضاء الأزرق علي الجمعاني قوله ان "3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 - 8 سنوات، وشخص يبلغ من العمر 22 عاما توفوا إثر حادث الغرق ببركة زراعية"، مشيرا إلى أن جميع الوفيات هم أبناء عمومة.

وأضاف، أن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى متوفاة.

والسبت، توفي فتى يبلغ من العمر 16 عاما غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية غربي المملكة.