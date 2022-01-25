وفاة 6 أشخاص بتدافع أمام استاد رياضي بالكاميرون

توفي 6 أشخاص على الأقل فيما أصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

ووقع الحادث قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.

وقالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في" إن "تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".

وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ووقع التدافع قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.