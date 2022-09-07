وفاتان و20 إصابة بحريق فندق في كربلاء

لقيت امرأتان حتفهما وأصيب 20 شخصا آخر جراء حريق اندلع داخل فندق في مدينة كربلاء جنوبي العراق، بالتزامن مع توافد مئات آلاف الزوار الشيعة على المدينة لاحياء أربعينية الحسين.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية انها انتشلت جثتي امرأتين من داخل الفندق الذي وصفته بانه "مخالف لتعليمات السلامة"، بعد السيطرة على النيران.

واضافت المديرية في بيان انه "تم إنقاذ 42 نزيلاً متعددي الجنسية، بالاضافة الى اجراء الاسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً بحالات اختناق، قبل نقلهم الى المستشفى".

وأشار البيان إلى إصابات في صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية السامة.

وتوافد مئات آلاف الزوار من داخل وخارج البلاد منذ أيام الى مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة المراقد الدينية في ذكرى أربعينية الامام الحسين.

وشهد العراق العام الماضي نحو 26 ألف حريق، أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص، وطالت مستشفيات ومبانٍ ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلاً عن مئات من الهكتارات الزراعية، وخصوصاً حقول القمح شمالي وجنوبي البلاد.