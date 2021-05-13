وفد أمنى مصري يبحث في تل أبيب استكمال عملية الوساطة لوقف إطلاق النار

وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب اليوم الخميس لاستكمال عملية الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقال مصدر مصري مطلع ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الألمانية (د. ب.أ) اليوم، إن الوفد المصري سيبحث مع الجانب الاسرائيلي وقف الهجمات على غزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، مع وقف التوسع في عملية إخلاء المساكن الفلسطينية في القدس من جانب إسرائيل وهى العملية التى فجرت الأوضاع خلال الأيام الماضية .

وأضاف المصدر أن هناك تعنتا من الجانب الإسرائيلي في وقف الهجمات قبل تنفيذ عملية موسعة في قطاع غزة يتم الاعداد لها حاليا للرد على صواريخ المقاومة الفلسطينية يعتقد أن تكون غدا الجمعة . (د ب أ)