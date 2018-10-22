وفد أمني مصري يصل غزة لاستكمال المباحثات مع حماس

الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، تبحث مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية

وصل وفد أمني مصري، ظهر الإثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز” (شمال)، لاستكمال المباحثات التي يجريها مع حركة “حماس” حول ملفي “المصالحة الفلسطينية” و“التهدئة” مع إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي للمعبر (تابع للسلطة الفلسطينية) في بيان “وصل الوفد الأمني المصري معبر بيت حانون (إيرز)، في طريقه للقطاع ويضم كل من مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء همام أبو زيد”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الوفد المصري حول مدة الزيارة.

ووصول الوفد الاثنين، يسبق الزيارة المرتقبة (غير معلن موعدها) لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والذي أعلنت حركة “حماس”، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم الأحد، زيارته للقطاع “قريباً”.

وقال قاسم إن “زيارة اللواء كامل التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها، ستتم خلال فترة قريبة”.

وأكد قاسم أن “حماس” معنية بإنجاح الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكان من المقرر أن يصل رئيس المخابرات المصرية إلى غزة، الخميس الماضي، لبحث عدة ملفات منها التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية، إلا أنه أعلن تأجيل الزيارة لـ”أسباب فنية”.

ورغم تأجيل الزيارة إلا أن وفدا أمنيا مصريا وصل غزة، الخميس، في زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خلالها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، وناقش معه العديد من الملفات.

وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية و”تهدئة” مع إسرائيل، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى الآن.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اختتم وفد من حركة حماس زيارة إلى القاهرة أجرى خلالها على مدار 4 أيام مباحثات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وجهود التهدئة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس عقب فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.