  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وفد إيراني يصل الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة

وفد إيراني يصل الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 10:31
الرياض
الرياض

البوابه - وصل إلى السعودية اليوم الأربعاء وفد إيراني وذلك تمهيدا لإعادة فتح السفارة الإيرانية بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

اقرأ ايضاًسوليفان وسوليفان و"بن سلمان" يؤكدان الحاجة لردع تهديدات إيران

وتأتي زيارة الوفد الإيراني إلى السعودية بالتزامن مع تواجد الوفد السعودي في إيران منذ يوم السبت والذي سيتوجه في يوم غد إلى مدينة مشهد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الوفد مكون من مجموعتين اثنتين،  إحداها تتوجه إلى لرياض لتفقد السفارة الإيرانية، فيما تتوجه المجموعة الثانية  إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وكذا ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على مساع بلاده إلى إعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.

وسبق أن أعلنت كل من الرياض وطهران في 10 مارس الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون 60 يوما.
 

كلمات دالة:الرياضايرانوفد ايراني

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...