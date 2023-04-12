وفد إيراني يصل الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة

البوابه - وصل إلى السعودية اليوم الأربعاء وفد إيراني وذلك تمهيدا لإعادة فتح السفارة الإيرانية بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وتأتي زيارة الوفد الإيراني إلى السعودية بالتزامن مع تواجد الوفد السعودي في إيران منذ يوم السبت والذي سيتوجه في يوم غد إلى مدينة مشهد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الوفد مكون من مجموعتين اثنتين، إحداها تتوجه إلى لرياض لتفقد السفارة الإيرانية، فيما تتوجه المجموعة الثانية إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وكذا ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على مساع بلاده إلى إعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.

وسبق أن أعلنت كل من الرياض وطهران في 10 مارس الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون 60 يوما.

