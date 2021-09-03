وفد اماراتي يصل كابول لاجراء حوار مع طالبان

وصل الى مطار كابول وفد إماراتي رسمي لإجراء محادثات مع حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان، في الوقت الذي حطت طائرتين قطريتين في العاصمة الافغانية

د کابل هوايي ډګر ته د متحده عرب اماراتو لومړی پرواز یوه الوتکه به څو شېبې وروسته را ورسېږي.

په دې الوتکه کې به د اماراتو لوړ پوړي چارواکې تشریف راوړي.

او د اسلامي امارت له چارواکو سره به وويني — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) September 3, 2021

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن طائرة إماراتية وصلت مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، وعلى متنها مسؤولون رفيعو المستوى من هذا البلد العربي سيجرون محادثات مع قيادات في الحركة.

وأفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن طائرة إماراتية ستهبط الجمعة في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، لأول مرة منذ سقوط العاصمة في قبضة حركة "طالبان".

وأكد صحفيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة من المتوقع أن تهبط في مطار كابل وعلى متنها مسؤولون إماراتيون سيجرون محادثات مع "طالبان".

يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.