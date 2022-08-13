وفد اممي يطلع على آثار العدوان الاسرائيلي على غزة

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، يوم السبت، إن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيارة إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف في حديثٍ نقلته إذاعة صوت “فلسطين” الرسمية أنّ الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وما كان له من تبعات كبيرة على واقع السكان في غزة، والآثار والخسائر البشرية والمادية التي أحدثها.

وأوضح أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة ستكون جزءاً من المتابعة التي يقوم بها الاتحاد عبر السفراء والقناصل في كل المناطق.

وأشار إلى أنّ الوفد سيقوم بزيارة لبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد وكذلك العائلات التي تضررت منازلها والمباني التي تم استهدافها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وأنه سيتم على هامش الزيارة أيضاً توقيع إتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا” للعام 2022.