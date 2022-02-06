وفد برلماني إماراتي يزور "الكنيست".. وقناة عبرية تكشف التفاصيل

كشفت قناة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها وفد برلماني إماراتي، إلى "اسرائيل" يوم غد الإثنين.

وقالت القناة السابعة العبرية، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي، سيترأس الوفد، الذي سيصل إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.

وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن النعيمي سيلتقي السفير الإماراتي لدى إسرائيل، برفقة نواب إماراتيين آخرين برئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ميكي ليفي، وغيره من النواب الإسرائيليين.

من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل، فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.