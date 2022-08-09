وفد تركي الى واشنطن لبحث صفقة مقاتلات "اف 16"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ان وفدا من بلاده سيزور واشنطن الاسبوع المقبل، لمتابعة تعهد الرئيس جو بايدن بتسليم أنقرة طائرات مقاتلة من طراز "اف 16".

واوضح أكار إن الوفد سيصل اشنطن الاثنين بناء على دعوة من مسؤولين أميركيين، لافتا الى ان أنقرة لا تزال تعارض بحزم شروط البيع المفروضة من قبل أعضاء بارزين في الكونغرس، يعربون عن قلقهم بشأن العلاقات التركية المتوترة مع اليونان.

وشدد خلال تصريحات متلفزة على ان تركيا لا يمكنها قبول هذه الشروط "نتمنّى أن يتخلّى عنها مجلس الشيوخ".

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قد جرى استبعادها من برنامج المقاتلات "اف 35" بسبب حصولها على نظام صواريخ دفاعية روسية متقدّمة في العام 2019.

وبعد انتخاب بايدن رئسا للولايات المتحدة، شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة فترة فتور استمرت مدة عام، على خلفية سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسياستها الخارجية.

وقال بايدن إنه يريد موافقة الكونغرس على بيع طائرات "اف 16" لأنقرة، بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو في مدريد.

وأشار أكار إلى أن "مقاربة بايدن في مدريد كانت إيجابية للغاية".

وقال بعض الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم لن يوافقوا على البيع إلا إذا أنهت تركيا نزاعها الإقليمي مع منافستها التاريخية اليونان.

ومن المقرر أن ترسل تركيا أحدث سفن التنقيب إلى مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، بحثا عن الغاز الطبيعي في وقت لاحق الثلاثاء.

وكانت آخر مهمة من هذا النوع بالقرب من جزيرة قبرص المقسمة قد أثارت أزمة دولية في عام 2020، على إثر اصطدام السفن الحربية التركية واليونانية بينما كانت تحجب بعضها البعض في عرض البحر.