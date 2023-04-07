وفد سعودي الى صنعاء لبحث هدنة دائمة مع الحوثيين

يعتزم وفد سعودي زيارة العاصمة اليمنية صنعاء خلال ايام بمعية وفد عماني من اجل بحث التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار دائم مع المتمردين الحوثيين، بحسب ما افادت وكالة انباء رويترز الجمعة.

وقالت الوكالة نقلا عن مشاركين في المحادثات ان الاطراف قد تعلن عن اتفاق دائم لوقف اطلاق النار قبل عيد الفطر في حال مضت المحادثات على ما يرام.



وستتناول المحادثات خصوصا ملفات إعادة فتح الموانئ والمطارات ورواتب الموظفين واعادة البناء والانتقال السياسي.

وكانت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن، اطلقت مبادرة في اذار/مارس 2022، بهدف وضع حد لثماني سنوات من الحرب المدمرة في هذا البلد.

وتشمل المبادرة التي اعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تفاصيلها في حينه فتح مطار صنعاء بشكل كامل، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية.

كما تتضمن بدء محادثات بين الاطراف برعاية الأمم المتحدة، من اجل التوصل الى تسوية سياسية شاملة تستند الى قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية.

والخميس، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تتخذ مقرها في عدن، ان التحالف بقيادة السعودية ألغى قيودا على الواردات إلى موانئ جنوب البلاد، في ما اعتبر مؤشرا على أن المفاوضات مع الحوثيين المتحالفين مع إيران تحرز تقدما.

واوضحت الحكومة انه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي للخضوع لفحوصات أمنية.

ويسيطر الحوثيون منذ 2014، على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال اليمن، فيما ينظر الى الصراع في البلاد باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

ومؤخرا، اتفقت الرياض وطهران خلال محادثات في الصين على استئناف العلاقات بعد قطعها في 2016.

ويشهد اليمن منذ العام 2014، نزاعا داميا تسبب في مقتل مئات الالاف وتشريد الملايين، فضلا عن تسببه في اسوأ ازمة انسانية على مستوى العالم.