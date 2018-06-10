زيارة الوفد المغربي تستمر لخمسة أيام يجتمع خلالها أعضاء الوفد مع اعضاء برلمان في الكنيست

قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية الأحد، إنّ “وفداً مغربياً يستهل زيارته اليوم إلى إسرائيل”.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انّ الوفد الذي يمثل منظمات المجتمع المدني، يضم 11 عضواً، من بينهم مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال أعمال، ممن يرون أهمية في الحوار والتواصل مع “نظرائهم في إسرائيل.”

وتستمر الزيارة خمسة أيام يجتمع خلالها أعضاء الوفد مع اعضاء برلمان في الكنيست وغيرهم من المسؤولين، كما سيزورون معاهد لبحوث الشرق الأوسط، ومتحف المحرقة “ياد فاشيم”، ومركز تراث يهود شمال أفريقيا، ومن المقرر ان يتجول أعضاء الوفد في عدد من المدن مثل حيفا والقدس المحتلة، بما في ذلك زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة، وسيجتمع أعضاء الوفد مع طلاب إسرائيليين يشاركون في دورة لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية”.

وكان حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، قد أكد سابقاً، عزمه التقدم للبرلمان لإخراج مقترح قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل.

وقال بيان لـ«مجموعة العمل من أجل فلسطين في المغرب» صدر بعد لقاء مع نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، وعدد من برلمانيي الحزب أن نواب حزب الاستقلال وأعضاء المجموعة اتفقوا على ضرورة «التعبئة وتنسيق الجهود من أجل التصدي لكل أشكال التطبيع التي باتت تهدد الوطن بشكل مباشر». واضاف أن « اللقاء تضمن عرضا لمظاهر تطبيع واختراق صهيوني بلغت مستويات عالية من الخطورة».

وكانت كتل برلمانية مغربية من الغالبية والمعارضة عام 2014، أيدت مقترح قانون تقدم به «المرصد المغربي لمناهضة التطبيع»، يجرّم «كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل»، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.