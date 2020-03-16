وفيات كورونا بايطاليا تتجاوز عتبة الألفين وعدد الضحايا في العالم يفوق ما سجل بالصين

تعد إيطاليا الآن ثاني أكثر الدول تأثرًا بانتشار الفيروس بعد الصين.

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد بأكثر من 3 آلاف عما كان عليه أمس الأحد، إلى جانب زيادة حالات الوفاة 349 حالة.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية في إفادة صحفية، إن عدد المصابين ارتفع إلى 27980 مصابًا، من 24747 مصابًا أمس الأحد، بزيادة يومية قدرها 3233 إصابة. فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 2158 من 1809 وفيات، بزيادة قدرها 349 حالة وفاة.

وتعد إيطاليا الآن ثاني أكثر الدول تأثرًا بانتشار الفيروس بعد الصين.

ووفقًا لوكالة الأنباء "فرانس برس" فإن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى أكثر من ضعف ما كان عليه الخميس الماضي، عندما تجاوز حاجز الألف وفاة لأول مرة.

كما أن عدد الإصابات الحالي الذي يقترب من 28 ألفًا يقارن بنحو 15 ألف إصابة سجلتها البلاد قبل أربعة أيام، أي أن الزيادة بلغت 13 ألف إصابة منذ ذلك الحين.

اقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 180 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 78 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 15 ألفًا في إيران و9 آلاف في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

والاثنين، دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف الى اجراء "فحص لكل حالة مشتبه باصابتها" بفيروس كورونا في مواجهة "ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "عدد الوفيات والاصابات (بالفيروس) في انحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

وأضاف "لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين" مشددا على ضرورة "إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها".

وقال "في الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد-19".

ولم يعط غيبرييسوس أحدث أرقام سجلها الفيروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169,710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6,640 حالة.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3,213 حالة، تليها إيطاليا ثم إيران مع 853 حالة وفاة فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.

