وفيات كورونا تقترب من 5 ملايين وفاة

وصل عدد وفيات فيروس كورونا 4 ملايين و949727 وفاة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وسجلت أعلى الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.