وقفة أمام البيت الأبيض تندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تجمهر مئات المتظاهرين، أمام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، للتنديد بالهجمات الروسية على أوكرانيا.

وتجمع الأحد، أن مئات الأشخاص معظمهم من الأوكرانيين، أمام البيت الأبيض للتنديد بروسيا ودعم أوكرانيا والرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل “أوقفوا الحرب” و”متضامنون مع أوكرانيا” و”أوقفوا بوتين” و”حان وقت السلام”.

كما ردد المتظاهرون هتافات عبروا فيها عن رفضهم للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والتنديد بالرئيس الروسي، والتضامن مع الشعب الأوكراني.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.