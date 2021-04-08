وكالة إيرانية تنشر تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة "سافيز" في البحر الأحمر

قالت الوكالة ان هناك احتمالا لأن تكون دولة أخرى (ليست إسرائيل) متورطة في هذا الحادث.

كشفت وكالة أنباء ”نور نيوز“ الإيرانية الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية استهداف السفينة الإيرانية ”سافيز“ في البحر الأحمر، يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت الوكالة عن أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية قوله إنه ”قبل يوم من استهداف السفينة، قامت مروحية مجهولة بدوريات حولها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا“.

وأضاف المتحدث الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: ”وفي يوم الحادث، وبعد نحو 4 ساعات من الهجوم، قام زورقان سريعان مجهولان بدوريات بالقرب من السفينة“.

وعلقت الوكالة المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني على التصريحات قائلة: ”بسبب التقارير الإعلامية التي حاولت اتهام إيران بمهاجمة سفن إسرائيلية أخيرا، اعتبِر الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز عملا انتقاميا“.

وكالة إيرانية تنشر الصور الأولى للسفينة سافيز بعد تعرضها لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر وتسرب المياه إلى غرفة محركها pic.twitter.com/Px1sloIyc2 — إرم نيوز (@EremNews) April 8, 2021

واعتبرت الوكالة أنه ”في حال تورط مروحية مجهولة في دعم الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز، فهناك احتمال أن تكون دولة أخرى (ليست إسرائيل) متورطة في هذا الحادث“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال: إن سفينة تجارية إيرانية تدعى ”سافيز“ تعرضت لأضرار في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي الثلاثاء الماضي، مضيفا أن “ الأجهزة المعنية تحقق في الحادث“.

وأكد خطيب زاده عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة الهجوم، مضيفا: ”السفينة سافيز محطة لوجستية إيرانية في البحر الأحمر، ومنظمة الملاحة الدولية على اطلاع بمواصفات ومهمة هذه السفينة مسبقا“.

وتحدثت تقارير عن قيام إسرائيل بإخطار واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية سافيز، مضيفة أن ”الإسرائيليين قالوا إن الهجوم جاء انتقاما لضربات إيرانية سابقة ضد سفن إسرائيلية“.

وامتنع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن الإجابة بشكل صريح عن سؤال حول تورط بلاده في الهجوم على السفينة الإيرانية، واكتفى بالقول: ”سنتصرف كلما دعت الحاجة“.