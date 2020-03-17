وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ترفض عمل موظفيها من منازلهم

كشفت مصادر مطلعة عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترفض السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن معالجة معلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية.

وقال أحد المصادر إن العاملين في المخابرات الأمريكية تتاح لهم ساعات عمل أكثر مرونة قدر الإمكان.

وقال المصدر إن الوباء دفع وكالة المخابرات المركزية إلى منع دخول زائرين وقصر الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى على الدوائر التلفزيونية المغلقة. (رويترز)