ولاياتي: إيران لا تخطط لشن حرب على أذربيجان

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولاياتي، أن بلاده لا تخطط لشن الحرب، على أذربيجان، أو اي من دول القوقاز.

ونفى ولاياتي، وجود أي نية لدى إيران للسيطرة على أي جزء من أراضي أذربيجان.

وقال في مقال نشره الموقع الإلكتروني لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد: "ليس لدى إيران أطماع في الدول المجاورة لها، بل على العكس، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة".

وأشار ولاياتي، إلى أن إيران، لا يمكن أن تقدم على خوض حرب، مع جيرانها، ولا سيما المشتركين معها في العرق واللغة والدين والمذهب والتقاليد والتاريخ.

وأكد، أن إيران ليس لديها أطماع بدول الجوار، بل على العكس من ذلك تماما، فإنها تسعى دائما لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وتقديم المساعدة لها.

وشدد ولاياتي، على أنه لا ينبغي أن تكون دول جنوب القوقاز، مركزا للمشاكل والتوترات على صعيد المنطقة.

وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ألا يهتموا عبثاً بهذا الأمر لأن الأمن في هذه المنطقة لا يعنيهم.

يشار إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كان قد اتهم في وقت سابق، إيران بمحاولات دعم أرمينيا، خلال المناورات التي أطلقتها القوات البرية للحرس الثوري، تحت شعار "إيران قوية" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرب الحدود مع أذربيجان.