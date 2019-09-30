ولي العهد السعودي يحذر من التصعيد مع إيران ويقول إن الحل السياسي "أفضل"

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الأحد من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى “أرقام خيالية” إذا لم يجتمع العالم على ردع إيران، لكن قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

وقال الأمير محمد لبرنامج “60 دقيقة” المُذاع على قناة سي.بي.إس: “إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم”.

وقال ولي العهد في مقابلة أُجريت معه يوم الثلاثاء، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة كان عمل حرب تقوم به إيران.

لكنه قال إنه يفضل حلا سياسيا لأنه “أفضل بكثير من الحل العسكري”. وأضاف أن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات.

وأكد بن سلمان أن هجوم 14 أيلول/سبتمبر ضرب قلب صناعة الطاقة العالمية، حيث إنه أعاق انتاج 5ر5 في المئة من انتاج الطاقة التي يحتاجها العالم، والتي تحتاجها الولايات المتحدة والصين والعالم أجمع. (وكالات)