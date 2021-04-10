ولي العهد السعودي يوجه رسالة الى ملك الاردن

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس المملكة الهاشمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الأمير محمد في البرقية "أعرب عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

وتاتي الرسالة في وقت تحدثت وسائل اعلام غربية عن علاقة الرياض بالاحداث التي شهدها لااردن الاسبوع الماضي، حيث ربطت بين المعتقل باسم عوض الله بعلاقته بالسعودية وتحدثت عن وفد سعودي رفيع وصل الى العاصمة الاردنية للمطالبة بالافراج عن المتهم المذكور، الا ان الرياض نفت ذلك جملة وتفصيلا واكدت على دعم القيادة السعودية للاجراءات التي اتخذها العاهل الاردني والرامية للحفاظ على امن بلاده كما نفت مطالبة الوفد باصطحاب عوض الله معه، مشددة على انه الزيارة تاتي في سياق دعم المملكة الاردنية الهاشمية .